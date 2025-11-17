Власти Краснодара подготовили инструкцию по украшению магазинов к Новому году

Департамент архитектуры Краснодара подготовил специальные рекомендации для магазинов, ресторанов и кафе по новогоднему оформлению витрин, входных групп и помещений. С приближением праздников предприятия торговли и общественного питания краевой столицы начинают декорировать свои объекты, сообщает пресс-служба администрации города.

«Каждый год мы готовим рекомендации по украшению города для того, чтобы городское пространство создавало особую праздничную атмосферу благодаря целостным образам и современным, экологически чистым материалам»,— отметил главный архитектор Краснодара Илья Чикаев.

Бизнесу советуют применять арт-объекты в виде символов праздника: Деда Мороза, Снегурочку, снеговика и елку с игрушками, а также снежинки, подарки и пряники. Витрины, входные группы и залы рекомендуют декорировать шишками, сухоцветами, еловыми ветками и бантами. При оформлении интерьеров следует использовать не более трех цветов.

Специалисты предлагают грамотно подходить к архитектурной подсветке зданий. Гирлянды должны подчеркивать формы строений, входные группы и карнизы. Предпочтение отдается белому и желтому освещению. Входные группы можно украсить малыми архитектурными формами, которые не должны препятствовать свободному передвижению посетителей.

Алина Зорина