Команда Санкт-Петербурга победила в парусных гонках в Геленджике

Сборная Санкт-Петербурга стала победителем первенства России по парусному спорту в командных гонках, которое прошло в Геленджике. В соревнованиях приняли участие 42 команды. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга Фото: пресс-служба Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга

Спортсмены боролись за награды в трех классах: «Оптимист», «Лазер-радиал» и «Парусная доска Техно». Чемпионом становится команда, набравшая наибольшую сумму очков во всех трех классах яхт.

«Петербург выставил максимальное количество команд от города. У нас даже был отбор на участие, и большое количество желающих говорит о том, что парусный спорт в городе на Неве отлично развивается»,— сообщил старший тренер сборной Санкт-Петербурга по парусному спорту Олег Чугунов.

Алина Зорина