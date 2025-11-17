На Дону с поличным задержаны двое подозреваемых в 35 кражах

Сотрудники уголовного розыска на трассе М-4 «Дон» задержали с поличным двоих ранее судимых жителей Ростовской области в возрасте 34 и 37 лет, подозреваемых в 35 кражах имущества (ч. 2 и 3 ст. 158 УК РФ) на сумму около 2 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области

Установлено, что в апреле-октябре 2025 года злоумышленники отжимали окна и двери и проникали в жилые и нежилые частные дома в Аксайском районе и в Новочеркасске. Оттуда сообщники похищали строительные инструменты: перфораторы, шуруповерты, бензопилы, нивелиры и сварочные аппараты, а также сплит-системы, газовые котлы и другую технику.

«Украденное подозреваемые продавали по заниженной цене работникам строительных объектов. Кроме того, один из подельников подарил похищенные микроволновую печь и дрель своей теще»,— отметили в ведомстве.

При задержании в машине злоумышленников полицейские обнаружили коробки с тремя кондиционерами. В дальнейшем оперативникам удалось установить местонахождение и изъять еще часть похищенного имущества.

Общая сумма ущерба по 35 эпизодам противоправной деятельности составляет около 2 млн руб.

Подозреваемые находятся под арестом.

Наталья Белоштейн