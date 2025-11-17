Глава СКР потребовал доклад о гибели жителя Крыма в вырытой траншее

Главе СКР Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования уголовного дела, возбужденного после гибели пенсионера, упавшего в траншею при проведении канализационных работ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Трагедия произошла, когда житель Крыма возвращался домой и упал в яму, вырытую для прокладки канализации. В результате падения мужчина скончался.

Следственное управление СК России по Республике Крым и Севастополю ведет расследование уголовного дела по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Председатель Александр Бастрыкин дал указание руководителю Главного следственного управления по Крыму и Севастополю Владимиру Терентьеву представить доклад о ходе расследования и выясненных обстоятельствах происшествия.

Алина Зорина