Росимущество через суд предотвратило незаконное строительство у Ейского лимана

Апелляционный суд расторг договор аренды земельного участка у Ейского лимана после того, как арендатор начал незаконное строительство без разрешительной документации. Об этом сообщает пресс-служба Росимущества.

МТУ Росимущества в Краснодарском крае и Адыгее выявило нарушения со стороны арендатора, который возводил объекты недвижимости в Ейске без получения необходимых разрешений. Участок использовался не по целевому назначению.

Совместно с администрацией Ейского городского поселения территориальный орган инициировал два судебных разбирательства. Местные власти требовали сноса самовольно построенных сооружений, а Росимущество добивалось расторжения арендного соглашения.

Арбитражный суд Краснодарского края в первой инстанции отклонил требования МТУ Росимущества. Территориальный орган обжаловал это решение в апелляционном порядке.

Алина Зорина