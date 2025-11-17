Росимущество через суд предотвратило незаконное строительство у Ейского лимана
Апелляционный суд расторг договор аренды земельного участка у Ейского лимана после того, как арендатор начал незаконное строительство без разрешительной документации. Об этом сообщает пресс-служба Росимущества.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
МТУ Росимущества в Краснодарском крае и Адыгее выявило нарушения со стороны арендатора, который возводил объекты недвижимости в Ейске без получения необходимых разрешений. Участок использовался не по целевому назначению.
Совместно с администрацией Ейского городского поселения территориальный орган инициировал два судебных разбирательства. Местные власти требовали сноса самовольно построенных сооружений, а Росимущество добивалось расторжения арендного соглашения.
Арбитражный суд Краснодарского края в первой инстанции отклонил требования МТУ Росимущества. Территориальный орган обжаловал это решение в апелляционном порядке.