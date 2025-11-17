Бывший госсекретарь США стал советником украинской военной компании Fire Point

Одна из ведущих украинских оборонных компаний Fire Point назначила советником бывшего госсекретаря США Майка Помпео. Он войдет в консультационный совет компании. В Fire Point заявили, что назначение господина Помпео, который был госсекретарем США в 2018–2021 годах, должно привести ее систему управления «в соответствие с лучшими международными стандартами».

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters Майк Помпео

Fire Point — один из ведущих украинских производителей ракет и БПЛА. В частности, компания производит ракеты дальнего радиуса действия «Фламинго». Украинские власти ведут в отношении Fire Point антикоррупционное расследование, подозревая компанию в завышении цен на вооружение и злоупотреблении монопольным положением.

Ранее сообщалось, что Fire Point собирается построить завод по производству твердого ракетного топлива в Дании.

Яна Рождественская