Бывший госсекретарь США стал советником украинской военной компании Fire Point

Одна из ведущих украинских оборонных компаний Fire Point назначила советником бывшего госсекретаря США Майка Помпео. Он войдет в консультационный совет компании. В Fire Point заявили, что назначение господина Помпео, который был госсекретарем США в 2018–2021 годах, должно привести ее систему управления «в соответствие с лучшими международными стандартами».

Майк Помпео

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Fire Point — один из ведущих украинских производителей ракет и БПЛА. В частности, компания производит ракеты дальнего радиуса действия «Фламинго». Украинские власти ведут в отношении Fire Point антикоррупционное расследование, подозревая компанию в завышении цен на вооружение и злоупотреблении монопольным положением.

Ранее сообщалось, что Fire Point собирается построить завод по производству твердого ракетного топлива в Дании.

Яна Рождественская

