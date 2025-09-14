Дания позволит Украине нарушить закон для строительства завода

Украинская компания Fire Point намерена построить военный завод в Дании по производству твердого ракетного топлива. Чтобы предприятие начало работу как можно скорее, правительство страны позволит компании нарушить более 20 различных правил и законов, пишет DR.

В Дании разрешено обходить законы, отмечает датское издание. Эта возможность предоставляется правительством, если нарушения служат важным целям национальной обороны. «Может, это было наивно, но я думал, что по отдельным проектам будут отклонения лишь от одного-двух положений экологического и градостроительного законодательства. А здесь их более двадцати»,— сказал изданию профессор административного права Южнодатского университета Фредерик Вааге.

Датские эксперты отмечают, что Fire Point временно освобождается от соблюдения закона о контроле за риском крупных аварий с опасными веществами. Это значит, что компания не обязана соблюдать правила, призванные предотвращать крупные катастрофы и ограничивать ущерб для людей и природы.

Датское управление по делам бизнеса подтвердило DR, что быстрое создание украинского предприятия требует дополнительных разрешений. Там сообщили, что исключения касаются в основном формальных разрешений и процедурных требований. «Со временем» Fire Point должен будет выполнять все обычные нормы.