Росимущество подало новый иск к «Петербургскому нефтяному терминалу»

Росимущество подало иск к нефтегазовой компании «Петербургский нефтяной терминал» (ПНТ), следует из данных на сайте Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В материалах дела на данный момент нет информации о требованиях Росимущества и о принятии иска к производству.

В начале октября собрание акционеров ПНТ избрало в новый совет директоров только граждан России. 13 ноября Санкт-Петербургский арбитраж отказал Росимуществу в иске к ПНТ с требованием созвать внеочередное собрание акционеров и избрать новый состав совета директоров. Суд установил, что ведомство не участвовало в собраниях акционеров, которые требовало провести.

«То обстоятельство, что истец не принимал участие в собраниях ввиду неуверенности в своей позиции, не может являться основанием для повторной обязанности в проведении собраний по тем же вопросам»,— следует из постановления суда.

Весной 2025-го Генпрокуратура добилась признания ничтожным ряда сделок с акциями ПНТ. Суд постановил передать в собственность РФ 5546 голосующих акций, у российского акционера оставить 4538, а право собственности кипрской компании «Туджунга Энтерпрайзис Лимитед» на голосующие акции полностью прекратить. В итоге доля государства в ПНТ составила 55%.

