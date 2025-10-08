Собрание акционеров ПНТ избрало в новый совет директоров только россиян

Внеочередное собрание акционеров АО «Петербургский нефтяной терминал» (ПНТ), созванное по требованию Росимущества, избрала в новый совет директоров компании пять граждан РФ. Елена Васильева сохранила должность председателя совета директоров, сообщила пресс-служба ПНТ.

Весной Генпрокуратура добилась признания ничтожным ряд сделок с акциями ПНТ: суд решил передать в собственность РФ 5546 голосующих акций, у российского акционера оставить 4538, а право собственности кипрской компании «Туджунга Энтерпрайзис Лимитед» на голосующие акции полностью прекратить.

Артемий Чулков