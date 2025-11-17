Россия в 2024 году выдала почти 250 тыс. виз гражданам Евросоюза

В 2024 году гражданам Евросоюза было выдано почти 250 тыс. российских виз, сообщили «Ъ» в Консульском департаменте МИД России. Из них 143,5 тыс. были оформлены в форме единых электронных виз, а 98,5 тыс. — выданы на бумажном носителе. Как следует из данных Евросоюза, европейские страны, в свою очередь, выдали россиянам более чем вдвое больше виз — около 541—565 тыс.

«Всего в 2024 году российскими дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями гражданам государств-членов Европейского союза было выдано 98 513 виз (на бумажном носителе), из которых 28 733 многократных,— сообщили во внешнеполитическом ведомстве в ответ на запрос "Ъ". — Кроме того, за 2024 год гражданам указанных стран было оформлено 143 506 единых электронных виз».

В конце минувшей недели Европейская комиссия обнародовала новые правила выдачи виз для граждан РФ. Согласно им, многократные визы на въезд в шенгенскую зону, в которую входят 25 из 27 стран—членов ЕС, а также Лихтенштейн, Исландия, Норвегия и Швейцария, впредь будут выдаваться только ограниченным категориям заявителей из России — так называемым группам пониженного риска (для каждой из стран, не входящих в ЕС, предусмотрен особый порядок реализации решения). Как следует из решения ЕК (документ носит обязательный характер), многократные визы по-прежнему будут доступны лишь для близких членов семей лиц, проживающих в ЕС, и некоторых работников транспортного сектора. Право на мультивизы сроком до пяти лет также было решено оставить за «диссидентами, независимыми журналистами, правозащитниками, представителями организаций гражданского общества и других уязвимых категорий, а также их близкими родственниками».

На прошлой неделе в МИД России сообщили «Ъ», что Москва не оставит без ответа решение Еврокомиссии ограничить выдачу многократных шенгенских виз гражданам России, но не будет отвечать зеркально. Такое решение на Смоленской площади мотивировали тем, что Москва, в отличие от Брюсселя, считает неприемлемым наказывать иностранных граждан «за их гражданскую принадлежность, национальность, а также политические и религиозные убеждения». Ответные меры будут носить «выверенный характер», резюмировали в МИД РФ.

Анастасия Домбицкая