Самолетам из Геленджика разрешили взлетать в направлении гор

Аэропорт Геленджик внедрил программу второго курса, позволяющую самолетам взлетать как в сторону моря, так и в направлении гор при любых погодных условиях. Об этом сообщает пресс-служба авиагавани.

Нововведение обеспечивает возможность выполнения полетов в сторону гор при соблюдении всех требований безопасности. Ранее неблагоприятные метеоусловия становились препятствием для авиационных операций.

«Даже в непогоду, даже в норд-ост, даже при сильном ветре: Аэропорт Геленджик готов принять и выпустить воздушные суда при таких погодных условиях, которые раньше являлись преградой»,— говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.

Алина Зорина