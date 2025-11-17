На Кубани букет цветов за год подорожал на 9%

В Краснодарском крае средний чек на покупку цветов в октябре 2025 года в сравнении с октябрем 2024 года вырос на 9% и превысил 4,3 тыс. руб. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в центре «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

«Удорожание связано с ежегодной инфляцией, увеличением стоимости цветов на оптовом рынке, логистических затрат и ключевой ставки ЦБ, из-за чего подорожали все кредитные инструменты, включая оборотные»,— пояснил CEO компании «Империя цветов» Аблайхан Аяпов.

По данным аналитиков «Чек Индекс», количество покупок цветов (сетевая и несетевая розница, онлайн и офлайн) в регионе выросло на 7% в октябре 2025 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Эксперты сервиса «Контур.Фокус» рассказали, что количество организаций, торгующих цветами и другими растениями, на Кубани за год увеличилось на 7,1%. По данным на 1 ноября 2025 года, в регионе работает 1195 таких компаний. Из них 1133 — индивидуальные предприниматели, что на 7,2% больше, чем годом ранее. Количество юридических лиц в этой сфере увеличилось на 5,1%.

В период с 1 ноября 2024 года по 1 ноября 2025 года на Кубани зарегистрировано 225 новых компаний, торгующих цветами, ликвидировано 147 организаций. Больше всего в прошлом году заработали ООО «Росток» — 278,2 млн руб., ООО «Грин Мор» — 253,4 млн руб., ООО «Экотех» — 215,2 млн руб. и ООО «НПО "Эко Альтернатива"» — 147,8 млн руб.

«Выращиванию цветочной продукции в Краснодарском крае на срез и для озеленения способствуют агроклиматические условия. Также есть определенное субсидирование от муниципалитетов на развитие цветоводства защищенного грунта. Кроме того, в Краснодаре есть крупный оптовый рынок, где можно продать выращенную продукцию по хорошей цене или отправить товар в другие регионы. В регионе присутствует традиционный интерес розничного покупателя к цветочной продукции. На Кубани любят, чтобы было "красиво" во дворах, любят дарить цветы, любят украшать цветами дома»,— прокомментировала собственник краснодарского цветочного магазина «Дарить цветы» Евгения Каныгина.

Маргарита Синкевич