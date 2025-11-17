Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Два водителя погибли в ДТП в Новокубанском районе

Два водителя иностранных автомобилей погибли в аварии, которая произошла на территории Новокубанского района. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Авария произошла на автодороге Армавир—Отрадная. Водитель автомобиля Geely выехал на встречную полосу, где столкнулся с движущейся Kia Rio. В результате столкновения машины загорелись.

В ДТП погибли оба водителя и два пассажира автомобиля Geely. Их личности устанавливаются. Ведется проверка.

Алина Зорина

