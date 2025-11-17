Макрон надеется на окончание конфликта на Украине до ухода с поста президента

Президент Франции Эмманюэль Макрон не ответил, будет ли Париж поддерживать Киев после окончания его президентского срока в 2027 году.

Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

«Я надеюсь, что мир будет достигнут до 2027 года»,— заявил господин Макрон во время пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским на военной авиабазе Велизи-Вилакубле недалеко от Парижа (цитата по ТАСС).

Перед пресс-конференцией президенты подписали меморандум о намерении Киева закупить французскую военную технику. Как сообщили в Елисейском дворце, документ предусматривает поставку Украине 100 истребителей Rafale. Будут ли самолеты переданы со складов или закуплены дополнительно — неизвестно. Содержание документа не разглашается.