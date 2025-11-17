Макрон: истребители Rafale нужны Украине для восстановления армии
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о необходимости поставки 100 многоцелевых истребителей четвертого поколения Rafale для восстановления ВСУ. Украина достигла предварительной договоренности о покупке 100 истребителей производства Dassault Aviation .
Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон
Фото: Sarah Meyssonnier / Pool / Reuters
«Франция поставит 100 Rafale с полным боекомплектом. Это необходимо для регенерации украинской армии», – сообщил господин Макрон на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже (цитата по ТАСС).
Президенты Франции и Украины подписали меморандум о намерениях, в котором упоминаются планы по закупке систем ПВО, радаров и беспилотников. В связи с этим, акции Dassault Aviation на торгах в Париже выросли на 8%, передает Bloomberg.
«Сегодня особый момент, поистине исторический для Франции и Украины», – поделился господин Зеленский в X.
17 ноября президент Украины прибыл в Париж с девятым визитом с момента начала СВО для обсуждения вопросов о военной помощи украинской армии со стороны Франции.
