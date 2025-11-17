Билеты в Эрмитаж подорожают на 200 рублей с 1 декабря

С 1 декабря Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге увеличит базовую стоимость входных билетов в Главный музейный комплекс и Главное здание штаба до 700 руб. Об этом сообщила пресс-служба Эрмитажа.

При этом цена билетов на вечерние сессии по вторникам, пятницам и субботам, которые проводятся в 17:00, 17:30 и 18:00, сохранится на уровне 500 руб. Социальные программы и льготы также не изменятся. В музее напомнили, что около 25 % посетителей приходят бесплатно, а еще 10 % приобретают билеты по льготным тарифам. Среди льготников — дети, студенты, пенсионеры, многодетные семьи, участники СВО и другие категории граждан. Кроме того, Эрмитаж каждый год устраивает восемь дней с бесплатным посещением для всех гостей.

Музей сохраняет социальные программы. Восемь дней в году вход бесплатный для всех, а каждый четверг — для посетителей до 18 лет, студентов и пенсионеров. В Главный штаб бесплатный вход для лиц до 18 лет, пенсионеров и курсантов. Также действуют льготы по «Пушкинской карте» и программе «Серебряный возраст».