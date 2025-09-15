Эрмитаж ввел бесплатное посещение на восемь праздников

Государственный Эрмитаж объявил о введении восьми дней бесплатного посещения в честь различных праздников, сообщил директор музея Михаил Пиотровский на пресс-конференции.

Бесплатные дни включают Рождество, День защитника Отечества, Международный женский день (8 марта), День космонавтики (12 апреля), Международный день музеев (18 мая), День учителя (5 октября), День народного единства (4 ноября) и День Эрмитажа (7 декабря).

Михаил Пиотровский напомнил, что 1 сентября учащиеся могут посещать Эрмитаж бесплатно. В пресс-службе музея уточнили, что если праздник выпадает на выходной день, бесплатное посещение переносится на ближайший рабочий день. В летние месяцы бесплатные дни не проводятся из-за большой загруженности музея.