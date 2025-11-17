Индекс качества жизни в Новороссийске составил 24%

До конца года индекс качества жизни в Новороссийске должен увеличиться более чем на 10%. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

Мэр Новороссийска заявил, что по результатам анализа 15 элементов расчета показателей индекс качества жизни в городе составил 24%. В активно развивающейся и разрастающейся станице Раевской показатель оказался выше и составил 26%.

«До 2030 года в опорных населенных пунктах будет улучшен индекс качества жизни»,– пишет Андрей Кравченко.

К 2030 году, согласно национальному проекту «Инфраструктура для жизни» и региональному проекту «Развитие инфраструктуры в населенных пунктах», индекс качества жизни в Новороссийске увеличится на 30%, а к 2036 году – на 60%.

По планам администрации, за весь 2025 год в Новороссийске должны реализовать четыре объекта благоустройства территорий, выявить и ликвидировать две свалки, произвести 39 ремонтов/реконструкций объектов коммунальной инфраструктуры и спорта, построить семь новых объектов социальной сферы и коммунальной инфраструктуры, а также приобрести пять автобусов. Из аварийного жилья необходимо выполнить три расселения.

София Моисеенко