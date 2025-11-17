В Анапе разработали концепцию новогоднего оформления

В Анапе представили концепцию новогоднего оформления города: проект обсудили на планерке под председательством временно исполняющей полномочия мэра Светланы Балаевой при участии председателя Совета Вячеслава Вовка. В качестве визуальной основы выбран символ 2026 года — красная огненная лошадь; праздничная палитра будет выдержана в красных, золотых и белых тонах, а стилистика — опираться на славянские орнаменты и традиционные росписи, рассказали в пресс-службе городской администрации.

Фото: пресс-служба администрации Анапы Фото: пресс-служба администрации Анапы

Главной площадкой праздника останется Театральная площадь: комплекс из шести елей украсят игрушками ручной работы и световым «звездным небом». Там же установят новый арт-объект — световую фигуру лошади с санями. Из-за режима ЧС и ограничений на побережье лаундж-зону на Центральном пляже решили не задействовать; семью песковиков перенесут на площадку у будущего Парка сказок рядом с Театральной площадью, где разместят новые и ранее используемые световые конструкции.

Фасад Центра культуры «Родина» оформят крупной световой инсталляцией: трехметровой надписью «С Новым годом» с фигурами лошадей. В скверах на улицах Кати Соловьяновой и Гоголя появятся протяженные световые «потолки» длиной около двух километров. Семиметровую ель установят в Ореховой роще, праздничное оформление предусмотрено и для Крещенского парка.

Светлана Балаева поручила провести инвентаризацию декоративной подсветки набережной, сквера Гудовича и других популярных зон, а также заменить неисправные элементы и согласовать единый стиль оформления объектов потребительской сферы.

Вячеслав Рыжков