Требуйте акциза после отстоя

После длительного спада в России начало расти производство слабоалкогольной продукции. В июле оно увеличилось более чем втрое год к году, до 181,8 тыс. декалитров (дал). У этой метаморфозы может быть простое объяснение, считают эксперты: под давлением регуляторов продукция, позиционировавшаяся в последнее время как пивные напитки, стала вновь разливаться в категории коктейлей, откуда она мигрировала после резкого повышения акцизов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Производство алкоголя в России, за исключением сидра, пуаре и медовухи, в июле составило 14,8 млн дал, увеличившись на 6,6% год к году, следует из данных Росалкогольтабакконтроля (РАТК), которые есть у “Ъ”. Наиболее выраженный рост показала слабоалкогольная продукция, выпуск которой в июле достиг 181,8 тыс. дал, увеличившись в 3,4 раза год к году. Позитивный тренд в этой категории прослеживается с июня. Но тогда он был менее выраженным: рост год к году 18,9%, до 125,7 тыс. дал.

Президент гильдии «Алкопро» Андрей Московский считает, что сейчас категория слабоалкогольных напитков восстанавливается преимущественно за счет выхода в нее новых крупных игроков, например Ladoga и Stellar Group.

Также в этот сегмент возвращаются другие производители, ранее выпускавшие такие напитки, но после повышения акциза в мае 2024 года мигрировавшие в другие категории, например пивные напитки, где ставка акциза меньше, добавляет он.

С мая 2024 года акциз на слабоалкогольную продукцию был увеличен в три раза, до 141 руб. за 1 л напитка. Такой резкий рост привел к тому, что многие отраслевые компании начали переводить напитки в другие категории (см. “Ъ” от 8 февраля). Согласно подсчетам РАТК, если в январе—мае 2024 года было произведено 8,46 млн дал, то за аналогичный период текущего года — 599,7 тыс. дал.

Как сообщало в июне отраслевое издание Shopper’s со ссылкой на двух производителей слабоалкогольных напитков, РАТК потребовал от них остановить выпуск пивных напитков с названиями, в которых упоминаются другие виды спиртного. Такая же ситуация наблюдается и в сегменте производства сидра. Как раннее сообщал “Ъ”, в июне его производство сократилось на 11,6% из-за проверок регулятора. Независимый эксперт алкогольного рынка Алексей Небольсин говорит, что производителям такой продукции «было некуда деваться — регулятор мог арестовывать целые партии, если они мимикрировали под категории сидра и пивных напитков». По его информации, уже с середины апреля производители слабоалкогольных коктейлей начали заново регистрировать свои напитки в Федеральном реестре алкогольной продукции по классической технологии.

После этого, например, АО «Евразийская алкогольная группа», выпускающее пивной напиток Santo Stefano, 18 июня перевело его в слабоалкогольную категорию, следует из реестра Росаккредитации. МПБК «Очаково» 30–31 июля также получил декларации о соответствии на свои напитки «Джин-тоник», «Джин-грейпфрут», «Мохито классический» и другие как спиртовые. Хотя с апреля 2024 года компания изменила рецептуру и выпускала напитки как пивные (см. “Ъ” от 22 апреля 2024 года). По мнению господина Московского, рост популярности слабоалкогольных напитков — это общемировой тренд. Поэтому в ближайшие годы категория в России может вырасти многократно, ожидает эксперт.

Производство алкогольной продукции* в России в январе––июле 2025 года Выйти из полноэкранного режима Категория Производство в январе––июле (тыс. дал) Изменение год к году (%) Производство в июле (тыс. дал) Изменение год к году (%) Алкоголь в целом 88628,7 –13 14789,3 6,6 Крепче девяти градусов 56471,6 –7,6 9644,2 2,9 Водка 37878,7 –9,1 6499,1 0,5 Ликеро-водочные изделия 9691 4,3 1641,7 36,7 Коньяки 4048,9 –19,3 596,6 –30,6 Слабоалкогольная продукция 907,2 –89,5 181,8 243,7 Вина тихие 20917,6 12,6 3254,5 13,5 Вина игристые 8704 15,8 1500,9 4,3 Виноградосодержащие напитки без этилового спирта 49,1 –73,2 0,4 –78,1 Виноградосодержащие напитки с этиловым спиртом 11,909 –64,3 0,5 –89,3 Вина ликерные 749,7 –1,4 104,8 124 Плодовая алкогольная продукция 871,5 –83 102,3 12,3 Открыть в новом окне * Без учета пива, сидра, пуаре и медовухи. Источник: Росалкогольтабакконтроль.

По данным РАТК, среди спиртных напитков в июле наблюдался рост производства на 0,5% у водки, почти до 6,5 млн дал, у ликеро-водочных изделий — на 36,7%, до 1,64 млн дал, прочих спиртных напитков — на 7,6%, до 906,9 тыс. дал. Также продолжает увеличиваться выпуск тихого и игристого вина — на 13,5% и 4,3%, до 3,25 млн и 1,5 млн дал соответственно. Серьезное падение наблюдается только у коньяка — на 30,6%.

Возобновление роста производства крепкого алкоголя в целом Андрей Московский объясняет восстановлением спроса после роста акцизов с начала года. Компании заполняют склады, отыгрывая прошлый период, поскольку видят, что потребность в спиртном растет, отмечает эксперт.

Май—июнь этого года выдался очень хорошим по процентному приросту производства, поскольку в прошлом году в этот период, наоборот, наблюдался спад, поясняет руководитель WineRetail Александр Ставцев. Тогда быстрый рост производства в январе—апреле в ожидании повышения ставки акциза на вино сменился снижением в мае—июне, производственные планы уже были выполнены, напоминает эксперт. Акциз на тихие вина вырос с 34 руб. до 108 руб. за 1 л с 1 мая 2024 года и до 112 руб. с начала 2025 года. Для игристых вин увеличение составило 45 руб., до 141 руб. и до 147 руб. за 1 л соответственно. По мнению господина Ставцева, рост производства вина мог быть и больше, но он пока ограничен сырьевой базой российских виноделов.

Владимир Комаров, Александра Мерцалова