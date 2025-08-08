Требуйте акциза после отстоя
В России начался обратный переток пивных напитков в категорию коктейлей
После длительного спада в России начало расти производство слабоалкогольной продукции. В июле оно увеличилось более чем втрое год к году, до 181,8 тыс. декалитров (дал). У этой метаморфозы может быть простое объяснение, считают эксперты: под давлением регуляторов продукция, позиционировавшаяся в последнее время как пивные напитки, стала вновь разливаться в категории коктейлей, откуда она мигрировала после резкого повышения акцизов.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Производство алкоголя в России, за исключением сидра, пуаре и медовухи, в июле составило 14,8 млн дал, увеличившись на 6,6% год к году, следует из данных Росалкогольтабакконтроля (РАТК), которые есть у “Ъ”. Наиболее выраженный рост показала слабоалкогольная продукция, выпуск которой в июле достиг 181,8 тыс. дал, увеличившись в 3,4 раза год к году. Позитивный тренд в этой категории прослеживается с июня. Но тогда он был менее выраженным: рост год к году 18,9%, до 125,7 тыс. дал.
Президент гильдии «Алкопро» Андрей Московский считает, что сейчас категория слабоалкогольных напитков восстанавливается преимущественно за счет выхода в нее новых крупных игроков, например Ladoga и Stellar Group.
Также в этот сегмент возвращаются другие производители, ранее выпускавшие такие напитки, но после повышения акциза в мае 2024 года мигрировавшие в другие категории, например пивные напитки, где ставка акциза меньше, добавляет он.
С мая 2024 года акциз на слабоалкогольную продукцию был увеличен в три раза, до 141 руб. за 1 л напитка. Такой резкий рост привел к тому, что многие отраслевые компании начали переводить напитки в другие категории (см. “Ъ” от 8 февраля). Согласно подсчетам РАТК, если в январе—мае 2024 года было произведено 8,46 млн дал, то за аналогичный период текущего года — 599,7 тыс. дал.
Как сообщало в июне отраслевое издание Shopper’s со ссылкой на двух производителей слабоалкогольных напитков, РАТК потребовал от них остановить выпуск пивных напитков с названиями, в которых упоминаются другие виды спиртного. Такая же ситуация наблюдается и в сегменте производства сидра. Как раннее сообщал “Ъ”, в июне его производство сократилось на 11,6% из-за проверок регулятора. Независимый эксперт алкогольного рынка Алексей Небольсин говорит, что производителям такой продукции «было некуда деваться — регулятор мог арестовывать целые партии, если они мимикрировали под категории сидра и пивных напитков». По его информации, уже с середины апреля производители слабоалкогольных коктейлей начали заново регистрировать свои напитки в Федеральном реестре алкогольной продукции по классической технологии.
После этого, например, АО «Евразийская алкогольная группа», выпускающее пивной напиток Santo Stefano, 18 июня перевело его в слабоалкогольную категорию, следует из реестра Росаккредитации. МПБК «Очаково» 30–31 июля также получил декларации о соответствии на свои напитки «Джин-тоник», «Джин-грейпфрут», «Мохито классический» и другие как спиртовые. Хотя с апреля 2024 года компания изменила рецептуру и выпускала напитки как пивные (см. “Ъ” от 22 апреля 2024 года). По мнению господина Московского, рост популярности слабоалкогольных напитков — это общемировой тренд. Поэтому в ближайшие годы категория в России может вырасти многократно, ожидает эксперт.
Производство алкогольной продукции* в России в январе––июле 2025 года
|
* Без учета пива, сидра, пуаре и медовухи.
Источник: Росалкогольтабакконтроль.
По данным РАТК, среди спиртных напитков в июле наблюдался рост производства на 0,5% у водки, почти до 6,5 млн дал, у ликеро-водочных изделий — на 36,7%, до 1,64 млн дал, прочих спиртных напитков — на 7,6%, до 906,9 тыс. дал. Также продолжает увеличиваться выпуск тихого и игристого вина — на 13,5% и 4,3%, до 3,25 млн и 1,5 млн дал соответственно. Серьезное падение наблюдается только у коньяка — на 30,6%.
Возобновление роста производства крепкого алкоголя в целом Андрей Московский объясняет восстановлением спроса после роста акцизов с начала года. Компании заполняют склады, отыгрывая прошлый период, поскольку видят, что потребность в спиртном растет, отмечает эксперт.
Май—июнь этого года выдался очень хорошим по процентному приросту производства, поскольку в прошлом году в этот период, наоборот, наблюдался спад, поясняет руководитель WineRetail Александр Ставцев. Тогда быстрый рост производства в январе—апреле в ожидании повышения ставки акциза на вино сменился снижением в мае—июне, производственные планы уже были выполнены, напоминает эксперт. Акциз на тихие вина вырос с 34 руб. до 108 руб. за 1 л с 1 мая 2024 года и до 112 руб. с начала 2025 года. Для игристых вин увеличение составило 45 руб., до 141 руб. и до 147 руб. за 1 л соответственно. По мнению господина Ставцева, рост производства вина мог быть и больше, но он пока ограничен сырьевой базой российских виноделов.