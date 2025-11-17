Защитников природы не допустили в дело об отмене экспертизы по курорту в Адыгее

Суд не допустил Адыгейское республиканское отделение Всероссийского общества охраны природы в дело об отмене положительного заключения госэкспертизы по экокурорту «Лагонаки». Соответствующие сведения размещены в арбитражной картотеке.

Фото: Telegram-канал главы Адыгеи Мурата Кумпилова

Арбитражный суд Адыгеи (АС РА) сейчас рассматривает иск республиканской прокуратуры, предъявленный к ФАУ «Главное управление государственной экспертизы». Правоохранители требуют признать недействительным положительное заключение по проектной документации строительства всесезонного экокурорта «Лагонаки». Надзорное ведомство считает, что заключение выдано без учета экологических требований, и реализация проекта может повлечь за собой причинение вреда окружающей среде.

В дело привлечены республиканский кабмин, комитет по туризму и курортам, Кавказский биосферный заповедник (КГБЗ), реализующее проект ООО «Лагонаки» и его материнская компания НАО «Красная Поляна», холдинговая компания ООО «Мантера». Кроме них, в процессе участвуют несколько проектных и архитектурных бюро.

Заявление о вступлении в дело в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, подало и Адыгейское республиканское отделение общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы». Однако АС РА отказал ему во вступлении в процесс.

«Материальных прав и обязанностей организации по отношению к одной из сторон судебный акт не порождает, не изменяет и не прекращает, следовательно, оснований для вступления организации в дело не имеется — поскольку нет предмета для судебной защиты. Таким образом, в данном случае суду не представлено достаточного правового обоснования относительного того, что судебным актом по существу спора могут быть затронуты права или обязанности организации, в связи с чем суд не находит оснований для ее привлечения к участию в деле в качестве третьего лица»,— говорится в определение суда.

Лагонакский биосферный полигон был учрежден распоряжением правительства РФ 6 марта 2021 года на части Кавказского государственного биосферного заповедника (КГБЗ) площадью 13,9 тыс. га в целях создания круглогодичного горного курорта «Лагонаки». Инвестпроект реализует НАО «Красная Поляна» через свою дочку ООО «Лагонаки» и при финансовом участии АО «Корпорация Туризм.РФ». По данным республиканских властей, курорт будет занимать 1,5 тыс. га и полностью помещаться в бассейне реки Сухой Курджипс, на восточных склонах гор Абадзеш — Мурзикал. Власти Адыгеи заверяют, что курорт не затронет уникальные природные комплексы и заповедные объекты природы, а его объекты не будут размещаться ни на территории особо ценного Фишт-Оштенского массива, ни вблизи него.

На территории Лагонакского полигона планируется разместить только линии канатных дорог, лыжные спуски по естественной поверхности и минимальную обеспечивающую инфраструктуру. Сообщалось, что при обустройстве горнолыжных трасс практически не потребуется изменения рельефа, а вся «тяжелая» инфраструктура (гостиницы, парковки, инженерное обеспечение) будет создана за пределами заповедника. Туристическая деревня будет расположена за границами КГБЗ на землях населенных пунктов на площади около 11 га. Планируемый объем номерного фонда — 745 номеров.

Михаил Волкодав