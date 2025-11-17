Эксперт: рост покупательской активности в Анапе связан с доступностью жилья

По данным федерального портала «Мир квартир», новостройки Анапы за год подорожали на 13,3%. При этом в Геленджике рост составил 7,7%, в Сочи — 6,7%, а в Новороссийске — всего 0,6%. Как отмечает соучредитель СК «Краснодарин» Ираклий Блажков, больший рост цен в Анапе по сравнению с Адлером и Сочи связан с ростом покупательской активности, доступностью жилья, активной миграцией и увеличением инвестиций за счет новых инфраструктурных проектов.

Цены в Анапе ниже, чем на других курортах Черноморья, отмечает господин Блажков. «Большую роль сыграло развитие транспортной и социальной инфраструктуры, в том числе запуск масштабных государственных программ и проектов вроде «Новой Анапы», строительство новой скоростной трассы «Краснодар — Анапа», которые должны сделать город круглогодичным туристическим и рекреационным кластером. В других приморских городах действуют ограничения на строительство. Например, в Геленджике сохранен мораторий, в Адлере и Сочи — высокие цены и насыщенность рынка»,— комментирует собеседник «Ъ-Новороссийск».

Как считает Ираклий Блажков, Анапа выигрывает за счет сочетания цены, динамики строительства и миграционного притока, тогда как в Сочи и Адлере покупательский спрос ограничен высокими ценами и насыщением рынка.

Елена Турбина