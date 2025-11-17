Губернатор Кубани поручил выполнить работы по нацпроектам до 1 декабря

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил выполнить все работы по национальным проектам с федеральными средствами до 1 декабря. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Общее финансирование нацпроектов в Краснодарском крае в 2025 году составило почти 60 млрд руб. Глава региона отметил, что важен строгий контроль за выполнением национальных проектов со стороны руководителей профильных ведомств и глав муниципалитетов.

«Там, где существуют риски, нужно увеличить темпы и сократить отставание от графиков»,— подчеркнул губернатор.

Как рассказала директор департамента организации проектной деятельности администрации края, руководитель регионального проектного офиса Светлана Герих, сейчас кассовое освоение за счет источников составляет 47,2 млрд руб. от плановых назначений. Это на 7% больше, чем в среднем по России и в ЮФО.

Алина Зорина