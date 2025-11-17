«Снижение ключевой ставки позволит людям вернуться к коммерческой ипотеке»

На инвестиционном форуме «Россия зовет! Краснодар», прошедшем в столице Кубани 13 ноября 2025 года, эксперты дали прогнозы по ставке, инфляции и курсу рубля, а также представили топ идей для частных инвесторов до конца года. В частности, речь шла о том, что снижение ключевой ставки влечет за собой снижение доходности по вкладам и депозитам. Это, в свою очередь, дает застройщикам надежду на то, что часть инвестиций перетечет из банковского сектора в недвижимость. Ситуацию для «Ъ-Кубань» прокомментировал инвестиционный стратег «ВТБ. Мои Инвестиции» Алексей Корнилов.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Корнилов

Фото: предоставлено автором Алексей Корнилов

Фото: предоставлено автором

«Во-первых, снижение ключевой ставки — это всегда позитивный фактор для многих классов активов, включая и облигации, и акции, и, в том числе недвижимость. Везде, где есть определенный денежный поток, в случае со снижением ставки предполагается повышение стоимости активов. Недвижимость тоже можно отнести к этому разряду активов, поскольку там тоже есть определенный денежный поток. Особенно, если речь идет о коммерческой недвижимости. Сегодня мы видим, как фонды, которые инвестируют в коммерческую недвижимость, очень хорошо себя чувствуют в этом году. Так же хорошо, как, скажем, облигации или длинные ОФЗ0 (облигации федерального займа,— «Ъ-Кубань»).

Более того, снижение ставки, позволяет чувствовать себя гораздо увереннее и рынку жилой недвижимости. Конечно, многие сегодня пользуются льготной ипотекой, но есть и те, кто не могут по разным причинам воспользоваться государственной поддержкой, и они вынуждены прибегать к коммерческому кредитованию, а там ставки сегодня очень высокие.

Снижение ставок позволит вернуться к той ситуации, когда люди для решения своих жилищных проблем снова смогут воспользоваться обыкновенной коммерческим ипотечным кредитованием. Это, соответственно, всколыхнет спрос на рынке жилой недвижимости и привлечет инвестиции в строительный сектор.

Что касается перспективности инвестиций в недвижимость, то, если взять, к примеру, фонды недвижимости (так называемые ЗПИфы или закрытые паевые фонды), то там бывают очень интересные доходности.

Дивидендная доходность у этих фондов, по моим наблюдениям, уже в районе двухзначной. Кроме того, там инвестор может рассчитывать на прирост стоимости самой недвижимости. Это достаточно интересный инструмент.

Отдельно инвесторы могут заниматься своими проектами, например, покупать какие-то инвестиционные квартиры или нежилые помещения. В целом, мне кажется, что рынок недвижимости всегда актуален для людей. И это не только касается сиюминутного дохода, но и какого-то внутреннего эмоционального комфорта. Даже если это квартира, которая пока не сдается и не приносит доход, но она просто находится в собственности, вы всегда можете прийти посмотреть ее, образно говоря, «подержать в руках». Кроме того, удовлетворение приносит и тот факт, что вы видите, как цена этой квартиры постепенно растет.

Но в целом, конечно, если рассматривать инвестиционную составляющую, то важно учитывать и доход от аренды недвижимости, и потенциал роста ее стоимости — складывать это вместе и оценивать перспективы доходности.

Особенно инвестиционный потенциал недвижимости актуален для Краснодарского края, где людей привлекает теплый климат и возможности для развития бизнеса. Рост численности населения самого Краснодара создает естественный фон для повышенного спроса на недвижимость. На мой взгляд, это, конечно, такая особенность южного города».