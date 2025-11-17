«Роза Хутор» стал победителем Национальной премии «Горы России» в номинации «Умный курорт»

Он признан лидером во внедрении инноваций для устойчивого развития среди горных курортов страны.

Фото: Владимир Клюшкин

Торжественная церемония награждения лауреатов IV Национальной премии «Горы России», которую называют «горнолыжным Оскаром», состоялась в Москве. Премия ежегодно отмечает лучшие проекты и практики, определяющие развитие отрасли и формирующие стандарты качественного отдыха на горных курортах России.

Отбор победителей проходит в формате открытого онлайн-голосования, что обеспечивает прозрачность подведения итогов и позволяет учитывать мнение широкой аудитории любителей зимних видов спорта. Организатором премии выступает АНО «Центр развития горнолыжной индустрии и туристических территорий» при поддержке Министерства экономического развития РФ.

В номинации «Умный курорт. За внедрение инноваций для устойчивого развития», учреждённой консорциумом «Устойчивый туризм» и туристической платформой «Погнали!», за победу боролись ведущие горные курорты страны: «Роза Хутор», «Шерегеш», «Эльбрус», «Красная Поляна», «Манжерок».

По итогам голосования победителем стал «Роза Хутор» — один из самых посещаемых и технологичных горных курортов России, крупнейший объект XXII Олимпийских зимних игр 2014 года в Сочи. Инфраструктура «Роза Хутор» соответствует современным международным стандартам и обеспечивает комфортный круглогодичный отдых, сочетая продуманные пешеходные маршруты, самую большую и разнообразную зону катания на горных лыжах и сноуборде, сервис высокого уровня и уникальный природный рельеф Главного Кавказского хребта.

Победа в номинации «Умный курорт» стала признанием системной работы «Роза Хутор» по внедрению инноваций и решений в сфере устойчивого развития — от природоохранных проектов и развития всесезонного туризма до цифровых сервисов прогнозирования загрузки канатных дорог и системы Yeti.Coach. Она стала своеобразной революцией в обучении катанию на горных лыжах. Система, основанная на технологиях искусственного интеллекта и компьютерного зрения, помогает горнолыжникам оценивать свою технику катания и предоставляет рекомендации для улучшения навыков.

«Для нас устойчивое развитие — не модный тренд, а стратегический принцип, на котором построено управление курортом».— отметил генеральный директор «Роза Хутор» Константин Нестеров.— «“Роза Хутор” инвестирует в технологии, которые делают отдых удобнее, экологичнее и безопаснее: от интеллектуальных систем мониторинга до программ сохранения экосистем Сочинского национального парка в условиях антропогенной нагрузки. Наша цель — быть курортом будущего, который объединяет комфорт гостей и ответственное отношение к природе. Именно поэтому мы благодарны за доверие и поддержку аудитории, благодаря которой получили награду».

Сейчас «Роза Хутор» готовится к открытию зимнего сезона. Он стартует 1 декабря для пеших прогулок в горах. Катание на лыжах и сноуборде курорт планирует запустить с 19 декабря. С этого дня, если позволят погодные условия, будут открыты для катания горнолыжные трассы.

В сезоне 2025/2026 «Роза Хутор» традиционно предложит гостям качественную горнолыжную и туристскую инфраструктуру и самую большую зону катания в России — 105 километров трасс. Их обслуживают 32 современных подъемника. Для любителей горных лыж и сноуборда будут подготовлены 52 трассы всех уровней сложности, два сноупарка, учебные склоны и вся горнолыжная инфраструктура.

https://rosakhutor.ru/