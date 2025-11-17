Путин присвоил супругам-телеведущим Стриженовым звания заслуженных артистов

Владимир Путин присвоил звание заслуженной артистки РФ телеведущей Екатерине Стриженовой.

«Присвоить почетное звание ... ведущей программ акционерного общества "Первый канал"»,— отмечено в указе президента. Тем же указом аналогичное звание присвоено мужу и коллеге телеведущей, режиссеру и продюсеру Александру Стриженову.

На прошлой неделе Владимир Путин объявил благодарность ведущим «Первого канала» Ларисе Гузеевой и Розе Сябитовой («Давай поженимся»), а также Леониду Якубовичу («Поле чудес»).