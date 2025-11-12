Путин объявил благодарность ведущим программы «Давай поженимся»
Владимир Путин объявил благодарность ведущим телепрограммы «Давай поженимся» Ларисе Гузеевой и Розе Сябитовой. Об этом сказано в распоряжении президента РФ «О поощрении», опубликованном на сайте официального опубликования правовых актов.
Роза Сябитова
Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ
С такой же формулировкой — «за заслуги в области СМИ и многолетнюю добросовестную работу» — благодарность объявлена ведущему программы «Поле чудес» Леониду Якубовичу. Народный артист ведет программу с 1991 года.
Лариса Гузеева и Роза Сябитова вместе с соведущими участвуют в съемках «Давай поженимся» с 2008 года. В разные годы были задействованы и в других проектах «Первого канала».