Медведев назвал российские беспилотники одними из лучших в мире

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает российские беспилотники лучшими в мире. Он призвал развивать производство собственных БПЛА и оборудования для поддержания технологического суверенитета.

«У нас сегодня задача думать о будущем, обеспечивая технологический суверенитет нашей страны, чтобы она была действительно независимой, сама выбирала путь развития, создавала сильную экономику»,— сказал господин Медведев на всероссийском слете «Молодой гвардии "Единой России"» (цитата по сайту организатора мероприятия).

Для развития производства дронов необходимы новые материалы, в частности микро- и макроэлектроника, химические, биотехнологические и медицинские технологии, отметил зампред Совбеза. «Это задел на будущее, и этим тоже очень важно заниматься»,— добавил он. Дмитрий Медведев указал на нехватку высококвалифицированных кадровов в различных отраслях производства и призвал готовить резервы.

В сентябре глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что компания наладила потоковое производство двигателей для беспилотников. Кроме того, в российской армии продолжают внедрять автоматизированные системы защиты от беспилотников. В октябре прошли испытания новой зенитно-пулеметной установки с искусственным интеллектом и оптико-электронным прицелом, которая самостоятельно обнаруживает, сопровождает и поражает цели.