Глава «Ростеха»: в России налажено потоковое производство двигателей для БПЛА

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что компания уже поставила производство российских двигателей для беспилотников на поток. Он также заявил о работе «Ростеха» над двигателем ПД-35, который станет основой для проектирования российского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета.

«Мы будем стараться делать свой. Как только сделаем ПД-35, двигатель, будем делать широкофюзеляжный свой самолет»,— сказал господин Чемезов журналистам (цитата по «РИА Новости»).

О запуске серийного производства электродвигателей «Ростех» сообщал в апреле прошлого года. В компании отмечали, что с помощью новых силовых установок планируется выпускать более 1 млн изделий в год.