Лазером по беспилотникам

В российской армии продолжается внедрение автоматизированных систем защиты от беспилотников. В октябре прошли испытания новой зенитно-пулеметной установки с искусственным интеллектом (ИИ) и оптико-электронным прицелом, которая самостоятельно обнаруживает, сопровождает и поражает цели.

Фото: Группа компаний «Калашников»

Фото: Группа компаний «Калашников»

В октябре появились первые видеоотчеты о работе новой автоматизированной зенитно-пулеметной поворотной установки — турели, управляемой с помощью ИИ и оснащенной оптико-электронным прицелом. Она способна самостоятельно обнаруживать, фиксировать, сопровождать и поражать цели, в том числе маневренные FPV-дроны. Турель создана на базе 7,62-мм пулемета ПКТ, который обеспечивает плотный огонь, достаточный для сбития дрона одним-двумя выстрелами. Разработчики новинки из соображений безопасности сохраняют анонимность.

Согласно имеющейся в открытом доступе информации, установка оснащена оптоэлектронной системой в видимом и инфракрасном диапазоне, что позволяет работать днем и ночью, в тумане и дыму. Судя по программному интерфейсу, ИИ распознает цели и отсеивает ложные сигналы. Баллистический вычислитель учитывает скорость дрона, ветер и температуру воздуха. Сама установка смонтирована на лафете с фиксированным углом горизонтальной наводки 90 градусов.

Система может поражать FPV-дроны на дистанции до 450 м, более крупные аппараты самолетного типа — до 1,3 км. Эффективность повышается при подключении к дополнительным внешним источникам целеуказания, например переносным радарным станциям, что превращает турель в элемент малой ПВО с радиусом прикрытия до 1 км. Комплекс поддерживает три режима управления: автоматический, ручной и лазерный. В последнем случае турель измеряет дальность и уточняет координаты цели.

