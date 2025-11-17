Количество иностранных студентов, поступивших в КубГУ, увеличилось на 25%

По итогам приемной кампании 2025 года в КубГУ на первый курс поступили 684 иностранца. Это на 25% больше, чем в 2024 году (547 человек). Об этом «Ъ-Кубань» рассказали в пресс-службе Кубанского государственного университета.

Преимущественно иностранные студенты поступают из стран СНГ, таких как Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Туркменистан и Таджикистан. Также учениками становятся жители Африки. Сейчас в университете обучается более 100 студентов из различных африканских стран.

«Лидерами по численности обучающихся являются филологический факультет, экономический факультет, факультет педагогики, психологии и коммуникативистики, институт географии, геологии, туризма и сервиса»,— отмечают в КубГУ.

В 2025 году дипломы о высшем образовании получили 115 приезжих выпускников из 30 различных стран. Также сертификаты об окончании подготовительного отделения для иностранных граждан получили 64 иностранных слушателя, которые поступили на обучение в КубГУ и другие вузы России.

Алина Зорина