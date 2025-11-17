Прибыль Geely в третьем квартале взлетела на 59%

Китайский автомобильный холдинг Zhejiang Geely Holding Group (Geely Holding) объявил, что по итогам третьего квартала его общие продажи выросли на 27%, до $12,5 млрд, а чистая прибыль — на 59%, до $535 млн. Помимо ключевого бренда Geely компания также владеет брендами Volvo, Polestar и компанией Lynk & Co, которая производит популярные электромобили Zeekr. Geely отмечает, что высоких показателей ей удалось достичь за счет продаж электромобилей в КНР — основном рынке компании, которые только в сентябре увеличились на 81%.

Корпорация сохранила второе место среди автопроизводителей Китая, уступая только концерну BYD, продажи которого впервые в истории сократились в сентябре на 6%. Основными драйверами Geely Holding называет модели Lynk & Co 900, Geely Galaxy M9 и Zeekr 9X.

В России автомобили бренда Geely занимают 4-е место по объему продаж. Сообщалось, что на фоне введения утильсбора китайская компания может начать производство в Нижнем Новгороде. В первой половине 2025 года бренду удалось успешно запустить продажи в Австралии, Индонезии, Новой Зеландии и Вьетнаме. Компания также наращивает присутствие бренда в Европе. Ключевыми странами для Geely стали Италия, Польша и Великобритания. В одной только Великобритании к 2030 году автопроизводитель рассчитывает выйти на годовые продажи в 100 тыс. машин. Сейчас в Западной Европе основные продажи приходятся на Volvo и Polestar.

Никита Литвинов