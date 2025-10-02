Продажи крупнейшего в мире производителя электромобилей BYD впервые упали

Китайская компания BYD продала в сентябре 393 тыс. электромобилей, что на 6% меньше, чем за аналогичный период годом ранее. Как сообщает CNBC, это первое падение продаж в годовом выражении крупнейшего в мире производителя электромобилей. При этом по итогам сентября BYD пока сохраняет самую большую долю на рынке электромобилей — 54%.

Продажи BYD в сентябре показали падение несмотря на то, что осенью спрос на автомобили традиционно высок. Обычно хороших продаж BYD добивалась во многом за счет скидок — иногда до 30%. Однако после сделанного в июне предупреждения китайских властей о недопустимости демпинга продажи BYD и некоторых других производителей электромобилей стали замедляться. В начале сентября BYD, по данным Reuters, пересмотрела планы по продажам на год и ожидает, что в 2025 году будет продано 4,6 млн электромобилей, что на 16% меньше, чем ожидалось изначально.

Между тем у других китайских производителей электромобилей сентябрьские продажи идут активно и даже ставят рекорды. Так, Leapmotor продал 66,6 тыс. электромобилей, что на 97% больше, чем годом ранее. Альянс HIMA, возглавляемый Huawei, также поставил рекорд, продав за месяц более 52 тыс. электромобилей. Рекордным стал сентябрь и для Xpeng, продавшего 41,5 тыс. электромобилей, что на 95% больше, чем годом ранее. Знаковую для себя отметку в 40 тыс. электромобилей преодолела в сентябре и компания Xiaomi.

Алена Миклашевская