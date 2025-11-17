Директора компании в Краснодаре осудили за принуждение к увольнению

Ленинский районный суд Краснодара приговорил к условному заключению трех человек, включая директора компании, которые в 2022 году принуждали заместителя генерального директора организации к увольнению, удерживая его в кабинете под угрозами. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Суд установил, что в 2022 году Ольга Семенова решила уволить заместителя генерального директора своей компании. Не найдя повода для увольнения и не получив согласия самого работника, она привлекла знакомых для решения проблемы.

Никита Понкратов и Артем Ластовский удерживали сотрудника в кабинете руководителя против его воли. Под угрозой насилия мужчину заставили написать заявление об увольнении по собственному желанию. Дополнительно Ластовский повредил автомобиль пострадавшего, порезав шины. Уволенному работнику пришлось восстанавливаться в должности через суд.

Все трое признаны виновными по п. «а» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы, совершенное группой лиц по предварительному сговору), ч. 2 ст. 330 УК РФ (самоуправство, совершенное с применением насилия или с угрозой его применения). Артем Ластовский также обвинялся по ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества). Семеновой назначено наказание в виде лишения свободы на 3 года условно, с испытательным сроком на 3 года, Понкратову и Ластовскому — по 2 года условно, с испытательным сроком на 2 года. Приговор в законную силу не вступил.

Алина Зорина