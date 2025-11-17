Жительница Балашихи призналась в убийстве найденного расчлененным сына

Жительница Балашихи призналась в убийстве своего шестилетнего сына, фрагменты тела которого нашли накануне в Гольяновском пруду на востоке Москвы. Как сообщили в СКР, после визита правоохранителей в ее квартиру женщина написала явку с повинной.

«Призналась в убийстве ребенка, написав явку с повинной», — сообщили в следствии. Свои мотивы гражданка объяснить не смогла.

Женщина задержана. В рамках расследования уголовного дела об убийстве (п.«в» ч.2 ст.105 УК РФ) планируется назначить психолого-психиатрическую экспертизу. «Проведены допросы родственников, соседей», — добавили в СКР.