Закон о снижении возраста уголовной ответственности за диверсии до 14 лет вступил в силу

Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий ответственность за преступления диверсионной направленности. Им, в частности, понижается возраст уголовной ответственности за подобные преступления — с 16 до 14 лет.

Закон вступает в силу с сегодняшнего дня.

По российским законам уже можно было судить 14-летних за убийство, похищение человека, грабеж, теракт, участие в террористическом сообществе или обучение в целях осуществления террористической деятельности. Как сказано в пояснительной записке, введение диверсионных преступлений в этот перечень устраняет «законодательный пробел».

В этом же пакете идет несколько других ужесточений законодательства:

За вовлечение несовершеннолетних в террористическую и диверсионную деятельность теперь могут лишить свободы на срок вплоть до пожизненного;

По всем преступлениям диверсионной направленности отменены сроки давности;

Запрещено условное осуждение за участие в диверсионном сообществе;

Осужденным за преступления диверсионной направленности запрещено ходатайствовать об УДО до отбытия 3/4 срока наказания.

Государственная дума (ГД) приняла закон 11 ноября. Инициаторами поправок выступили 419 депутатов Госдумы. Зампредседателя ГД Ирина Яровая говорила, что это рекорд по количеству парламентариев, подписавших законопроект.

При третьем чтении законопроекта в Госдуме депутат Юрий Синельников (КПРФ) оспорил целесообразность поправки к понижению возраста уголовной диверсии. По его мнению, упор нужно сделать не на наказание, а на профилактику ранней преступности.

Степан Мельчаков