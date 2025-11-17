Включивший трек Верки Сердючки житель Борисоглебска получил штраф за дискредитацию

Борисоглебский городской суд оштрафовал жителя Воронежской области Павла Вахрушева по протоколу о дискредитации российской армии за включение трека Верки Сердючки. Как сообщили «Ъ-Черноземье» в суде, мужчину оштрафовали на 50 тыс. руб. по протоколу по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП.

«РИА Новости» отмечает, что детали административного дела в пресс-службе суда комментировать отказались.

В ночь на 2 ноября господин Вахрушев, находясь возле клуба «Жара» включил в своей Lada трек украинского певца «Все будет хорошо». «Ъ-Черноземье» писал, что под эту песню посетители «Жары» танцевали на улице после закрытия клуба. Господина Вахрушева задержала полиция, а 5 ноября СМИ распространили видео, на котором молодой человек извиняется за содеянное.

«Я включил неподобающую музыку Верки Сердючки с неподобающими словами. Хотел раскаяться. Больше такого не повторится, поддерживаю курс России и специальную военную операцию»,— говорил он на ролике.

Тогда источник «Ъ-Черноземье» в правоохранительных органах говорил, что Павел Вахрушев «протрезвев, все осознал и оперативно пересмотрел свои музыкальные вкусы».

Полина Мотызлевская