Экс-главу Российского союза молодежи Красноруцкого арестовали по делу о растрате

Тверской районный суд Москвы 15 ноября отправил в СИЗО бывшего председателя Российского союза молодежи (РСМ) Павла Красноруцкого. Его обвиняют в особо крупной растрате, следует из данных картотеки инстанции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Как рассказали ТАСС в правоохранительных органах, экс-главу РСМ задержали несколько дней назад. Правоохранители провели обыски, в том числе в здании союза. Собеседник агентства сказал, что в деле могут появиться новые фигуранты.

Павел Красноруцкий был председателем Российского союза молодежи с 2012 по 2023 год. Он досрочно сложил полномочия после того, как на него составили протокол о мелком хулиганстве на борту самолета. Сообщалось, что во время рейса Ханты-Мансийск—Москва экс-глава РСМ пил алкоголь, отказывался выполнять требования бортпроводников и оскорблял их.

Никита Черненко