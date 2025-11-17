Депутат Бессараб заявила, что не предлагала повысить пенсионный возраст

Депутат Госдумы от Краснодарского края Светлана Бессараб опровергла сообщения о том, что якобы выступила с инициативой повысить пенсионный возраст до 75 лет. В беседе с News.ru парламентарий заявила, что ее слова были искажены, а подобные предположения не имеют под собой оснований.

По словам госпожи Бессараб, она комментировала обсуждаемую в СМИ возможность автоматического назначения страховых пенсий. Депутат отметила, что такая схема противоречит действующему законодательству, поскольку гражданин вправе самостоятельно выбрать момент выхода на пенсию — своевременно или с отсрочкой, что позволяет существенно увеличить размер будущих выплат.

Светлана Бессараб напомнила, что при отсрочке выхода на пенсию на пять лет ее размер возрастает примерно на 40%, а при десятилетней — более чем вдвое, однако в этот период пенсионер не получает положенные выплаты. По ее словам, речь шла исключительно о сохранении права выбора, а не о предложении менять пенсионный возраст.

Вячеслав Рыжков