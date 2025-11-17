В Новороссийске вымогатели угрожали человеку и требовали деньги

20-летний приезжий из Брюховецкого района пойдет под суд в Новороссийске за вымогательство. Он действовал вместе с сообщниками, о чем сообщили в пресс-службе УМВД города-героя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Согласно материалам следствия, молодой человек вместе с двумя соучастниками связался с потерпевшим и потребовал у него 120 тыс. руб. Денежные средства жертва должна была передать под угрозой распространения ложных сведений о наркоторговле.

Житель города перевел вымогателям 40 тыс. руб. При повторной попытке получить деньги злоумышленников задержали сотрудники полиции. Один из сообщников уже осужден, еще один разыскивается правоохранительными органами.

В отношении вымогателя из Брюховецкого района возбудили уголовное дело. Все материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу. Молодому человеку грозит до 7 лет лишения свободы.

София Моисеенко