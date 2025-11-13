Евросоюз больше не сможет выдать Украине кредит под доходы от активов России

Еврокомиссия (ЕК) направила Украине последние €4,1 млрд из своей кредитной линии, основанной на доходах от реинвестирования российских активов. Об этом заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.

По словам еврокомиссара, всего на программу ERA Loans было отведено €18,1 млрд. Теперь вся сумма исчерпана, уточнил господин Домбровскис в соцсети X.

Сегодня председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Украине переданы €6 млрд с погашением за счет доходов от замороженных активов РФ. Помимо €4,1 млрд по программе ERA, еще €1,9 млрд направлены в рамках грантового механизма Ukraine Facility. Деньги должны поступить на украинский счет 13 ноября.