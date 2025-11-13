ЕС выдал Украине кредит на €6 млрд под доходы от замороженных активов России

Еврокомиссия (ЕК) предоставила Украине около €6 млрд по кредитной линии G7. Задолженность будет погашаться в том числе за счет доходов от российских замороженных активов. Об этом сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Фото: Yves Herman / Reuters Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Фото: Yves Herman / Reuters

«Я приветствую обязательство Евросовета покрыть финансовые потребности Украины на следующие два года»,— сказала председатель ЕК во время выступления в Европарламенте (трансляция велась на YouTube).

€4,1 млрд кредита выделены по программе ERA Loans (погашение задолженности происходит за счет доходов от российских активов), а €1,9 млрд — на основе грантового механизма Ukraine Facility, уточняла ранее глава бюджетного комитета Верховной рады Украины Роксолана Пидласа. Средства должны поступить на украинский счет 13 ноября.

По словам госпожи фон дер Ляйен, руководство ЕК продолжает обсуждать способы финансирования Украины с Бельгией и другими странами ЕС. Рассматриваются три варианта: общий кредит ЕС под гарантии бюджета, вклады отдельных стран ЕС и кредит под замороженные российские активы.

В феврале 2022 года страны Запада заморозили €190 млрд российских активов. Большая часть из них хранится в бельгийском центральном депозитарии ценных бумаг Euroclear. Иностранные государства могут распоряжаться лишь процентами, которые генерируют российские активы, но не самими средствами. Доходы от этих активов направляются на погашение кредита, который страны G7 предоставили Украине. Всего программа G7 по выдаче кредитов Украине включает €45 млрд.