Банкротство тамбовского «Ладесола» продлили для оспаривания сделок

Арбитражный суд Тамбовской области продлил до конца 2025 года банкротство ООО «Ладесол-Тамбов», которое не смогло реализовать один из крупнейших инвестиционных проектов эпохи губернаторства Александра Никитина. Компания не достроила завод по переработке зерна в белок и корма за 2,2 млрд руб.

Процедура конкурсного производства (финальная стадия банкротства, предусматривающая ликвидацию юрлица после продажи имущества с торгов) в ООО «Ладесол-Тамбов» продлена до 24 декабря 2025-го, сообщается в опубликованном определении арбитража.

«В рамках дела о банкротстве конкурсным управляющим направлены заявления о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих лиц, о признании недействительными сделок, применении последствий недействительности сделок,— сказано в определении.— Проводятся мероприятия по реализации имущества должника. Имущество не реализовано, расчеты с кредиторами не проведены».

По данным «Ъ-Черноземье», один из бывших инициаторов инвестиционного проекта покинул РФ и проживает в Израиле.

«Ладесол» с августа 2017 года планировал построить в регионе завод по переработке зерна в белок и корма за 2,2 млрд руб. Однако у компании возникли сложности с займами: МСП-банк потребовал единовременно вернуть весь невыплаченный остаток кредита и процентов — почти 800 млн руб. После 2022 года стало недоступным иностранное финансирование, на которое рассчитывали инвесторы, закрытыми оказались европейские рынки сбыта, запланированные как основные. Завод обанкротился в июне 2022 года. Дело контролирует одно из крупнейших российских коллекторских агентств «Филберт».

В июле 2023 года близкое к «Филберту» петербургское ООО «Центр-профи» выкупило с торгов основные активы предприятия за 252 млн руб. Эта же компания в июле 2024 года с крупным дисконтом (за 1,6 вместо 21,7 млн руб.) скупила товарные запасы и оставшиеся материальные ценности «Ладесола».

Сергей Калашников