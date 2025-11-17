Фигуранту дела о взрыве на АЗС в Махачкале в 2023 году дали пять лет колонии

Кумторкалинский районный суд Дагестана приговорил к пяти годам общего режима Эльдара Насрулаева. Он проходил фигурантом по делу о взрыве аммиачной селитры на складе в Махачкале в 2023 году. Подсудимого признали виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть по неосторожности.

Взрыв на складе произошел 14 августа 2023 года. Первоначальная версия была, что пожар начался на станции технического обслуживания, а затем огонь охватил АЗС. После этого пожар перекинулся на склад с селитрой, и она взорвалась.

Как рассказали в пресс-службе Генпрокуратуры, возгорание, повлекшее детонацию селитры, изначально началось на складе. Ударная волна вызвала другой пожар, после которого уже взорвалась заправка. Всего в результате ЧП погибли 33 человека, еще 100 пострадали. Ущерб имуществу превысил 370 млн руб.

Суд выяснил, что Насрулаев не был зарегистрирован как предприниматель, и при этом торговал химическими удобрениями. Он арендовал самовольно построенные склады, где хранил аммиачную селитру и перекись водорода. Помещения не были оборудованы вентиляцией и пожарной сигнализацией, а при хранении нарушались правила безопасности.

Никита Черненко