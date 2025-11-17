Издание The American Conservative (TAC) призвало президента США Дональда Трампа поддержать инициативу российского коллеги Владимира Путина по продлению Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). В публикациях указано, что отказ Вашингтона от предложения Москвы приведет к серьезному ухудшению двусторонних отношений и грозит новой гонкой вооружений.

Авторы статьи отмечают, что без СНВ-III или сопоставимого соглашения США и Россия рискуют потратить сотни млрд долларов на создание оружия массового разрушения. Это оружие, как считают обозреватели TAC, может остаться неиспользованным, что приведет к значительным бюджетными тратами, а в худшем случае — его применению с взаимным уничтожением двух стран.

В сентябре Владимир Путин заявил о готовности после 5 февраля 2026 года в течение года соблюдать ограничения по ДСНВ, если США примут ответные меры. Дональд Трамп назвал инициативу «хорошей идеей», однако конкретных шагов не предпринял. На прошлой неделе госсекретарь США Марко Рубио говорил, что Вашингтон еще рассматривает предложение российского президента.

