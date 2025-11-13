Рубио: США пока только рассматривают предложение России по ДСНВ

США рассматривают предложение России по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), сообщил американский госсекретарь Марко Рубио. Однако, по его словам, активных переговоров с российской стороной по этому поводу нет.

Господин Рубио отметил, что в администрации президента США «выразили некоторый интерес» к предложению по ДСНВ. Поэтому в Вашингтоне обсуждают эту инициативу, но «активного, открытого разговора» между двумя странами пока нет (цитата по сайту Госдепартамента США). Об этом госсекретарь рассказал после встречи глав внешнеполитических ведомств стран G7 в Канаде.

28 октября глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия все еще ждет ответа США на предложение по ДСНВ. Срок действия договора истекает в 2026 году. 22 сентября президент Владимир Путин заявил о готовности России придерживаться центральных количественных ограничений по соглашению в течение еще года после этого срока, если США возьмут на себя те же обязательства. Спустя две недели Дональд Трамп назвал инициативу «хорошей идеей», но более подробного комментария не дал до сих пор.