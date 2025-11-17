Прокуратура начала проверку после пожара на складе в Мытищах

Прокуратура Московской области контролирует установление причин пожара на складе горюче-смазочных материалов на территории Никольского храма в Мытищах. Предварительно, возгорание произошло из-за аварийного режима работы электрооборудования, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Пожар вспыхнул примерно в 9:30 мск, сотрудникам МЧС удалось его локализовать на площади 900 кв. м. О пострадавших не сообщалось. Утверждалось, что возгорание произошло неподалеку от церкви Николая Чудотворца: в районе ТЦ XL Outlet.

Никита Черненко