В Мытищах загорелся склад ГСМ на территории церкви

Пожарные локализовали возгорание на складе с горюче-смазочными материалами в подмосковных Мытищах на площади 900 кв. м. Об этом сообщили в управлении МЧС по Московской области.

Склад загорелся на улице Красина, на территории церкви Николая Чудотворца, передает ТАСС. По предварительной информации, пострадавших нет.

Очевидцы заметили сильный дым в районе ТЦ XL Outlet на Коммунистической улице около 11:00 мск, пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва». Торговый центр находится примерно в 300 м от церкви Николая Чудотворца. Telegram-канал «Мытищи.Live» сообщил, что на месте работают три пожарные автоцистерны. Дополнительно спасатели привлекли еще четыре машины.