Дело о гибели ребенка из-за обрушения стены в Нижнем Новгороде направили в суд

Уголовное дело в отношении начальника отдела предпринимательства и развития территории Автозаводского района Нижнего Новгорода Светланы Шаховой поступило в суд. Ее обвиняют в халатности, приведшей к гибели малолетнего мальчика (ч. 2 ст. 293 УК РФ), сообщили в суде.

9 августа 2025 года на улице Раевского обрушились стена и крыша заброшенного гаража. При этом бетонная плита кровли упала на шестилетнего мальчика, который проходил мимо со своим отцом. В результате ребенок погиб.

Как полагает следствие, именно обвиняемая своевременно не выявила незаконно возведенный гараж, расположенный возле железнодорожных путей и визуально имевший признаки аварийного состояния.

Фигурантка вину не признала, ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Галина Шамберина