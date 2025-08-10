В Нижнем Новгороде ребенок погиб под обломками обрушившегося здания

Нижегородское управление СКР возбудило уголовное дело по факту гибели ребенка под обломками рухнувшего здания. По данным СКР, дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ).

Установлено, что 9 августа на ул. Раевского Автозаводского района мужчина с ребенком проходили мимо заброшенного здания. В этот момент здание обрушилось.

В результате обрушения 6-летний ребенок получил телесные повреждения и скончался на месте происшествия.

Андрей Репин